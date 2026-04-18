お笑いコンビ「霜降り明星」のせいや（33）が17日深夜放送のニッポン放送「霜降り明星のオールナイトニッポン」（金曜深夜1・00）に出演。大手コンビニについて語った。「ローソンの激辛焼きそば、ペヤングのヤツ。食べてないですか？」と切り出したせいや。「ペヤングのヤツは期間限定で終わったんです。でも好きやねん、ペヤングの激辛とか。それはもうなくて、久しぶりにパックの普通の焼きそば。できあがった惣菜の焼きそ