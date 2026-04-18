俳優の柳楽優弥（36）が、17日放送のTBS系「A−studio＋」（金曜午後11時）に出演。デビュー前に目指していたことを明かした。柳楽はNetflix配信ドラマ「九条の大罪」で共演のSixTONES松村北斗や、MCのKis−My−Ft2藤ケ谷太輔について「うらやましいですよ。割としっかり歌とかも…すごくて、俳優もできてるっていうのは、ちょっとそれになりたかったなって」と打ち明けた。そして「1回、僕もその事務所とかね、受けたことがあって