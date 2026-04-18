子どもを連れてママ友と食事に行くと、他の子から「一口ちょうだい」と言われることがあるかもしれません。お互いに食べたいものを注文してお金を払っているのにという考えから、それを言われると嫌な気持ちになる人もいます。ママスタコミュニティのあるママも、どうやって断ればいいのかと悩んでいるようです。『子ども同士が仲よしで、よくランチをする子がいます。その子が、うちの子が頼んだものを「一口ちょうだい」と言って