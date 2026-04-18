＜JMイーグルLA選手権2日目◇17日◇エル・カバレロCC（カリフォルニア州）◇6679ヤード・パー72＞2026年4月17日。吉田優利は26歳の誕生日を迎えた。「過ごし方は変わらないですよ（笑）。金曜日にプレーした、という感じです」。40位から出た2日目は午前組の9時5分にティオフ。3バーディ・3ボギー・1ダブルボギーの「74」という結果だった。＜連続写真付解説＞吉田優利の腕の使い方にドローの打ち方がつまってた「ボールがラフで