お笑いトリオ・ぱーてぃーちゃんの信子が、16日放送のTBSのバラエティ番組『サンド屋台』第4弾に出演し、2年で8キロ増量したことを告白。これにより引き起こされた恥ずかしいハプニングを明かした。【写真】おなじみのポーズも！33歳・ぱーてぃちゃん信子が高校入学「2年前から8キロ太っていて」とさらりと告白した信子。増量により「意外とバレないけど、けっこうついてて、衣装用意してもらったやつも、みっちみちでギリギリ