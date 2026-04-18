歌手の和田アキ子（76）が18日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「ゴッドアフタヌーンアッコのいいかげんに1000回」（土曜前11・00）に出演。新番組の放送時間への不満をもらす場面があった。アシスタントの垣花正アナウンサーが「いろんな新番組が始まったり、ロケだったり」と和田のこの春からのスケジュールに触れると、和田も「これも良くしてくれて」と感謝。そんな中、今月7日からスタートしたTBSの新番組「ア