俳優荒木飛羽（20）が18日、都内で、カレンダー発売イベント取材会に出席した。荒木は10月放送予定の日本テレビ系ドラマ「俺たちの箱根駅伝」への出演が決定している。プライベートではサッカーが好きだと明かし「毎日走っていたので頑張れるかなと思っていたんですが、ランナーさんの体形になるのが難しい」とランニングに取り組んでいると明かした。「準備期間はたくさんいただいたので、プライベートでも10キロ走ったり、練習会