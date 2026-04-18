【モデルプレス＝2026/04/18】タレントの辻希美が4月17日、自身のInstagramストーリーズを更新。大量に作ったピーマンの肉詰めを公開した。【写真】38歳5児のママタレ「お店みたい」と話題の山盛りピーマン料理◆辻希美、大量に作ったピーマンの肉詰め披露辻は、ずっと食べたかったというラーメンを食べたことを報告するストーリーズ投稿に続き、前日の夕飯作りの様子を披露。「そして夕飯は大量のピーマンの肉詰め作ったら せいあ