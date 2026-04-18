行方不明 21歳乗組員が死亡 枕崎市沖で17日、漁船が転覆した事故で、行方が分からなくなっていた乗組員の男性が18日朝、発見され、死亡が確認されました。 鹿児島海上保安部によりますと、17日午前11時すぎ、枕崎市の立神岩の沖合で漁船「第十八幸丸」が転覆しました。 乗船していた4人のうち、3人は救助されましたが、乗組員の信清優作さん（21）の行方が分からなくなっていました。 漁船近くで発見 18日午前8時半ごろ、