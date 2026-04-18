◆春季高校野球神奈川県大会▽４回戦横浜４―３鎌倉学園（１８日・サーティーフォー保土ケ谷）今春のセンバツに出場した横浜が土壇場の逆転勝利で鎌倉学園を下し、８強入りを決めた。プロ注目の最速１５４キロ右腕・織田翔希投手（３年）はベンチスタートだったが、１―１の２回無死二塁、カウント２―２の場面でセンバツ後初の公式戦のマウンドへ。７回までは得点を与えなかったものの、８回に勝ち越し適時打を浴びた。しか