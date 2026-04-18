◆米大リーグエンゼルス８―０パドレス（１７日、米カリフォルニア州アナハイム＝エンゼルスタジアム）エンゼルス先発Ｊ・ソリアーノ投手が１７日（日本時間１８日）、８連勝中のパドレスに対し５回２／３を２安打無失点と好投。開幕から土つかずの５連勝で貯金を「１」とした。エ軍ではこの日、２００２年のワールドシリーズ制覇の原動力となった球団レジェンド、Ｇ・アンダーソン氏が５３歳の若さで急逝したことが発表され