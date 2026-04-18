元ＴＢＳでフリーの山本里菜アナウンサーが１８日までに自身のＳＮＳを更新。シャンパンを飲む姿を公開した。インスタグラムで「久しぶりにシャンパン飲んだ日この時のヘアメイク褒めてもらえて嬉しかった」とつづり、ノースリーブの白トップスでグラスを手にした飲む姿をアップした。続けて「週末はバンテリンレディスオープンのイベントに参加するため熊本に行きますよ〜ぜひ見かけたら声かけてください〜会場で熱戦を