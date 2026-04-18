お笑い芸人の東貴博が、18日までに自身のブログを更新。爆笑問題・田中裕二の自宅で行われた食事会の様子を明かした。【写真】「部屋広っ！」爆問・田中の豪邸を公開東は「最高の夜！」と題し、「先日 爆笑問題の田中さんちにお呼ばれ」と報告。食卓には料理やワインが並び、古坂大魔王やX-GUNの西尾季隆らとともに食事を楽しんだという。会は家族ぐるみで行われ、「みんな家族を連れ立って」とリラックスした雰囲気だった様