「となりのヤングジャンプ」で漫画『読心貴族〜男女比1：99世界の悪役令息〜』を連載中の漫画家・ウエダマサヒロが、自身のXを更新し、原宿ですれ違った「カッコいいお姉さん」のイラストを投稿した。【画像】こんな女性いる！？黒髪ロングでレザーコート原宿ですれ違った人のイラスト近況を報告したXでは「昨日原宿でめちゃくちゃカッコイイお姉さんとすれ違った。もしSNSとかやってるんだったらどなたか知りたい」とイラス