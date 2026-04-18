歌手和田アキ子（76）は18日、ニッポン放送「ゴッドアフタヌーンアッコのいいかげんに1000回」（土曜午前11時）に生出演。16日に初めて東京ディズニーランドを訪れたことを報告し、「イッツ・ア・スモール・ワールド」に感動したことに触れながら、現地で「こんなときにトランプさん、ここに来てくれないかね。（考えが）変わると思うなあと言いながら、私、涙が出てきた」と、明かした。和田は、17日に更新したインスタグラムで