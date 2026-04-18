元セクシー女優のタレント三上悠亜（32）が18日までに自身のXを更新。話題作に“ちょっぴり”出演していることを報告した。三上は「今Netflixで公開中の『九条の大罪』にほんとにちょっぴり出演させていただいてます！！」と投稿。写真もアップし「告知してないのに見つけてくれたみんなありがとう笑」と感謝した。さらに「ぼこぼこにされてます」と紹介した。Netflixシリーズ「九条の大罪」は4月2日から全世界配信され、「闇金ウ