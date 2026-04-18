現地時間4月17日。ブラジル代表のレジェンドでバスケットボール殿堂入りを飾ったオスカー・シュミットが68歳で他界した。 シュミットの家族は、声明の中でシュミットが15年間にわたって脳腫瘍と闘ってきたこと、そして「勇気と尊厳、それに不屈の精神をもって闘い続け、決意、寛大さ、そして人生への愛の模範であり続けました。オスカーはスポーツの枠を超え、ブラジル国内外の多くの選手やファン