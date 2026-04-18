開催：2026.4.18 会場：Ｔモバイル・パーク 結果：[マリナーズ] 0 - 5 [レンジャーズ] MLBの試合が18日に行われ、Ｔモバイル・パークでマリナーズとレンジャーズが対戦した。 マリナーズの先発投手はローガン・ギルバート、対するレンジャーズの先発投手はジェーコブ・デグロムで試合は開始した。 1回表、1番 ブランドン・ニモ 3球目を打ってライトスタ