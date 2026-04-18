中国のSNS・小紅書（RED）に15日、「彼女がまた日本に行きたいと言い出した」との投稿があり、反響を呼んだ。投稿者の男性は「（日本に）2回行ったのに、彼女がまた日本の行ったことがない場所に行きたがっている。今のところ暫定的に福岡にしているけど、僕は大阪の方が慣れているし良いと思う。大阪の近くでおすすめの場所（あるいは福岡でおすすめの場所）はないだろうか」と尋ねた。なお、大阪は心斎橋や梅田に行ったことがあ