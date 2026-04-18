◇パ・リーグ日本ハム―西武（2026年4月18日エスコンF）西武は18日、前日に右手付近に死球を受けた渡部聖弥内野手（23）について「打撲」と発表した。登録抹消はしない見込み。この日は右手親指にテーピング姿で試合前練習を実施。三塁の守備練習ではノックを捕球するものの、送球はしなかった。三塁でスタメン出場を続けていたが、この日はベンチスタートとなった。