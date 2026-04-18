俳優の岡田将生が、16日放送のTBSのバラエティ番組『サンド屋台』第4弾に出演。過去に出演した舞台で、その後の作品選びの方針に影響した失敗を明かした。【写真】カワイイ…ついつい染谷将太に話しかけてしまう岡田将生舞台に出演していた際、激しく緊張していたという岡田。本編が岡田のセリフから始まるうえ、客席からの登場だったといい、「僕テンパっちゃっていて、ものすごい噛み方をしてしまった」と失敗を告白。かっこ