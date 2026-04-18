アメリカの財務省は、ロシア産原油の購入を各国に一時的に認める制裁緩和を5月17日まで再び実施すると発表しました。アメリカの財務省は17日、海上で輸送中のロシア産の原油や石油製品について、5月17日までの30日間、各国による購入を再び一時的に認めると発表しました。アメリカ財務省は高騰する原油価格を抑えるため今月11日まで30日間、同じ制裁緩和を実施していましたが、ベッセント財務長官が2日前の15日に「制裁緩和は延長