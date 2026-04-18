イランの首都テヘランで、損壊した居住用ビルに掲げられたイラン国旗/Majid Saeedi/Getty Images（CNN）トランプ米政権は、イランとの継続的な交渉の一環として、凍結されているイランの資産200億ドル（約3兆円）相当の解除を検討している。協議に詳しい2人の情報筋が明らかにした。協議に詳しい情報筋がCNNに語ったところによると、関係者らは早ければ今週末にもより包括的な戦争終結合意が最終決定されることを期待しているが、