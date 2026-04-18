長野県で18日午後1時20分ごろ、震度5強を観測する地震が発生しました。気象庁によりますと、この地震による津波の心配はありません。午後1時20分ごろ、長野県北部を震源とする強い地震がありました。震源の深さは約10キロ、地震の規模を示すマグニチュードは、5.0と推定されます。各市町村の震度では震度5強が長野県大町市、震度5弱が長野市、震度4が小川村などとなっています。また震度3以下を北陸、関東、東海地方の広い範囲で観