お笑いコンビ、サンドウィッチマンの伊達みきお（51）富澤たけし（51）が11日、ニッポン放送「サンドウィッチマンザ・ラジオショーサタデー」（土曜午後1時）に生出演。同番組で定番となった“宿敵”アンガールズとの抗争について触れた。アンガールズの2人はコンビの冠ポッドキャスト番組で「サンドウィッチマンの好感度の高さは生き恥だ」「好感度イボいのしし」「人面コロッケ」「仙台に返してやれ」などと一方的にののしられ