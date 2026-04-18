Image: Sorge こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。日差しが気になる季節、サングラスをかけたいけれど「重くて疲れる」「こめかみが痛くなる」という方もいるのでは？しかも、機能性の高いサングラスはお洒落さに欠けることも多いですよね。「お洒落で快適で、眩しさを抑えながら視界はクリアに保ちたい」そんな欲張りなニーズを満たしてくれるのが