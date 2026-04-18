● アスレチックス 2 − 9 ホワイトソックス ○＜現地時間4月17日サター・ヘルス・パーク＞ホワイトソックスの村上宗隆内野手（26）が17日（日本時間18日）、敵地でのアスレチックス戦に「2番・一塁」でフル出場。豪快な6号満塁弾を放つなど5打数3安打4打点の大活躍でチームの勝利を貢献した。初回の第１打席は空振り三振に倒れたものの、3回の第2打席に左前打、3回の第3打席は右前打を放ち、メジャー出場20試合目で初のマル