サミーネットワークスは、2026年4月13日(月)より、ECサイト「GAPOLIモール」において、パチンコ・パチスロのキャラクターファンに向けた新規店舗『ぱちキャラ！ベース』(運営：大宏)をオープンした。「GAPOLIモール(ガポリモール)」は「GAPOLI」のゲームで貯めたコインが100コイン=1円として商品を値引き購入できる次世代ショッピングサイト。同社は、日本全国のパチンコ・パチスロ店のためのキャラクターグッズ「パチキャラグッズ