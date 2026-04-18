通勤用としてはきちんと見えて、休日のコーデでも浮かないバッグがあれば……そんなふうに思ったことがある人も多いのでは。そこで今回は【ROPÉ PICNIC（ロペピクニック）】から、上品さと使いやすさを兼ね備えた「上品バッグ」をご紹介します。A4サイズが入る収納力や2WAY仕様など、使い勝手にもこだわった商品をセレクト。通勤にも休日にも使える、出番の多くなりそうなバッグがそろっています。 縦長 × ワンショル