俳優のビリー・クリスタルが、カリフォルニアの山火事で家を失った経験をテーマにしたブロードウェー作品に出演する。2025年にパシフィック・パリセーズを襲った山火事で失ったビリーの自宅の住所から名付けられた新作「860」では、ビリー自らが脚本を執筆、主演を務める一人芝居となっている。 【写真】ロスの自宅が全焼した水原希子ぼう然…白い防護服姿で自宅焼跡に この作