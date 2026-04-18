テレビ朝日アナウンサーの公式ＳＮＳが１８日までに更新され、同期ショットが公開された。同局公式インスタグラムに「この春から報道ステーションに加わった荒井アナ！同期コンビで全国を駆け巡ります！」と紹介。荒井理咲子アナと所村武蔵アナの同期ショットを披露した。荒井アナは「３年間務めた朝の『グッド！モーニング』スタジオ担当から、夜の『報道ステーション』リポーターへ！生活時間が大きく変わりますが、ひとつ