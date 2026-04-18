ぬいぐるみやフィギュア、日用雑貨など、魅力的なキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。今回は2026年4月10日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する、サンリオ「ポムポムプリングランデぬいぐるみ〜祝30周年〜」を紹介します☆ セガプライズ サンリオ「ポムポムプリングランデぬいぐるみ〜祝30周年〜」 © 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L670145 登場時期：2026年4