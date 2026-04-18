セガプライズより、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場！今回は2026年4月10日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する「ミッキーマウス」LLぬいぐるみゆったりVer.を紹介します☆ セガプライズ ディズニー「ミッキーマウス」LLぬいぐるみゆったりVer. 登場時期：2026年4月10日より順次サイズ：全長約35×24×34cm種類：全1種類（ミッキーマウス）投入店舗：全国のゲームセンターなど に