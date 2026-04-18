長野県北部で最大震度5強を観測した地震を受け、政府は官邸連絡室を設置しました。内閣府は今後の情報に注意し、強い揺れのあった地域の住民らは落ち着いて行動するよう呼びかけているほか、総理官邸は関係府省が連携して対応に全力をあげるとしています。