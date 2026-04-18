アメリカのトランプ大統領は、イランの外相が停戦期間中のホルムズ海峡の開放を発表したことをめぐり、中国の習近平国家主席が「大変喜んでいる」と主張しました。トランプ大統領は17日、イランのアラグチ外相がアメリカとの停戦期間中は「商船の通航のためにホルムズ海峡を開放する」と発表したことをめぐり、「習主席はホルムズ海峡が開通したこと、もしくは急速に開通していることを大変喜んでいる」とSNSに投稿しました。また