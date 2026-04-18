俳優の荒木飛羽（20）が18日、都内でカレンダー発売記念イベントを行った。「癒やし」をテーマに、さまざまなパジャマ姿を披露。「毎年カレンダーを出させていただけて本当に感謝しています。今年も皆さんに喜んでいただけるようなカレンダーになっていればうれしい」と笑顔を見せた。自身はいつも大きなダッフィーのぬいぐるみを抱いて眠っているといい、ぬいぐるみを抱いたカットを見て「いつもの自分なのかなと思います」