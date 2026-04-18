毎朝決まった時間にやってくるという、3匹のワンコによる目覚ましタイム。しかしその内容は、思わず笑ってしまうほど大胆なものだったそう。 投稿は記事執筆時点で13万再生を突破し、「可愛さが渋滞」「最高の起こされ方」といったコメントが寄せられています。 【動画：『毎朝、3匹の大型犬に起こされる』という女性→優しく起こすのかと思ったら…想像を絶する『目覚まし』】 朝から迫力満点の“目覚め” TikTokアカウン