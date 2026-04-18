Googleは、「Gemini」アプリ上の画像生成で、細かなプロンプトを入力しなくてもユーザーの好みに合わせた画像を生成する機能を提供開始した。 今後数日間で米国の「Google AI Plus」、「Google AI Pro」、「Google AI Ultra」の契約者向けに展開される。また、近日中にデスクトップ版のChromeのGeminiなど対象となるユーザーを拡大するという。 新機能は、ユーザーの情報に基