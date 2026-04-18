18日午後1時20分すぎに長野県北部を震源とする最大震度5強の強い地震がありました。新潟県内では震度2が観測されています。 地震の発生は18日午後1時20分ころ。震源の深さは約10kmで、地震の規模を示すマグニチュード5.0と推定されています。この地震による津波の心配はありません。 長野県大町市で最大震度5強が観測されています。長野県内では長野市で震度5弱、小川村で震度4、松本市などで震度3が観測されまし