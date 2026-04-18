元ＡＫＢ４８でタレントの板野友美が、抜群スタイルの全身を披露した。１８日までに自身のインスタグラムを更新し「ふりふりパーカー」と題して投稿。「ギャザーのところを何度も何度も試作を繰り返し。ストリートなのにガーリーなところ。推し。空港ファッションにも取り入れたい」と説明。自身がディレクターを務めるブランド「Ｒｏｓｙｌｕｃｅ」のアイテムを紹介した。そのパーカーにフェザー素材のミニスカートを合わ