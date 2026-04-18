俳優の荒木飛羽が１８日、都内で発売中のカレンダー「２０２６．４―２７．３ＴＯＷＡＡＲＡＫＩＣＡＬＥＮＤＡＲ」（ワニブックス）の発売記念イベントを開催。寝るときはディズニーキャラクターのダッフィーのぬいぐるみが手放せないことを明かした。１４年に役者デビューし、子役時代は数々の人気俳優の幼少期役を演じて注目を集めた新進気鋭の俳優だ。最新カレンダーのテーマは「癒やし」。大きなクマのぬいぐるみを