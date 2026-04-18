◆東京六大学野球春季リーグ戦第２週第１日▽早大５―０東大（１８日・神宮）早大の先発左腕・香西一希（４年＝九州国際大付）が、東大に対し準パーフェクトの快投を見せた。直球のスピードは１３０キロ台前半が中心だが、制球力が抜群で東大の打者をほんろう。７回１死から東大の２番・秋元諒（３年＝市川）に右前打を打たれたが、四死球を与えることなく打者２８人で試合を終えた。２７個のアウトの内訳は三振１３、内野ゴロ