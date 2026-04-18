５人組アイドルグループ「超ときめき♡宣伝部」の「かなみん」こと辻野かなみが１８日までにインスタグラムを更新。「母カメラ」と書き出し、淡いピンクのトップスに白いカーディガンを羽織り、髪をシュシュでまとめた姿を披露。「最近、シュシュ集めと花柄にハマってる」と近況について明かした。この投稿には「かなみん可愛すぎるし綺麗」「美しすぎて眩しいよ〜〜」「きゃわいい姫だぁ⤴︎ ⤴ᥧ