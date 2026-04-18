ＴＢＳの山形純菜アナウンサーの桜ショットが話題になっている。１８日までに自身のインスタグラムを更新した山形アナ。「桜投稿第３弾」と題すると、桜の写真を公開。晴天の空の下で五重塔ととともにピンショットを披露した。続けて「青空に映える桜が本当に綺麗でした！」と感想をつづり、「穏やかな気候が続いてほしい．．．」と切実な願いを記した。最後は「＃桜＃八重桜＃五重塔＃仁和寺＃ｃｈｅｒｒｙｂｌｏｓｓ