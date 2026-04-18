歌手の和田アキ子（76）が18日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「ゴッドアフタヌーンアッコのいいかげんに1000回」（土曜前11・00）に出演。「おまかせロス」について本音をぶっちゃけた。先月29日、40年放送されたTBS「アッコにおまかせ！」が最終回を迎えた。ラジオでも40年続けたルーティンが変わることに、不安を吐露していた。番組終了から約3週間となり、和田は「私、本当に『おまかせ』終わって、正直“おま