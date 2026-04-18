◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島―ＤｅＮＡ（１８日・マツダスタジアム）広島の中村奨成外野手が、今季１６試合目で初めてスタメンから外れた。打率１割９分２厘と苦しんでいた。代わって「８番・右翼」には二俣翔一内野手が入った。二俣は今季初スタメン。チームにとってＤｅＮＡ戦は昨季から６連敗中と苦しむ。新外国人ターノックが、４度目の先発で来日初勝利を目指す。以下は広島のスタメン。１（中）大盛２（二）菊池３（遊）小