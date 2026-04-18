【モデルプレス＝2026/04/18】タレントの辻希美が4月17日、自身のInstagramストーリーズを更新。自分用の手作り弁当を公開した。【写真】38歳5児のママタレ「可愛すぎる」と話題の残り物弁当◆辻希美、自分用手作り弁当公開辻は「お弁当の残り詰めて私も現場に持って行く事にした」と記し、ハローキティの2段の弁当箱に詰められた自分用の手作り弁当を公開。1段にはオムライス、もう1段にはピーマンの肉詰めやウインナー、星の形の