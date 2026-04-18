ミャンマーの新政権は政治犯らに恩赦を与えました。ロイター通信は、拘束されている民主化指導者、アウンサンスーチー氏の刑期も短縮されたと伝えています。【映像】アウンサンスーチー氏の様子就任したばかりのミンアウンフライン新大統領は17日、拘束されている政治犯らに恩赦を与え、ウィンミン前大統領を含む4300人余りが釈放されました。ロイター通信によりますと、2021年の軍事クーデター以降拘束されているアウンサン