ホルムズ海峡の開放を巡り海峡を通過するためには革命防衛隊への申請が必要だとする無線が、ペルシャ湾内に停泊する船舶に入ったことがわかりました。【映像】革命防衛隊からとみられる無線（実際の音声）革命防衛隊海軍からとみられる無線「ペルシャ湾およびオマーン海を航行中の全船舶へ。こちらはチャンネル16で呼びかけているイラン革命防衛隊海軍。ホルムズ海峡は引き続き封鎖されている。我々は一部の愚か者たちのツイート