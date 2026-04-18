群馬県館林市の住宅で生後間もない男の赤ちゃんとみられる遺体が見つかりました。警察は身元や死因の確認を進めるとともに、遺体遺棄事件などの可能性も視野に調べています。【映像】現場周辺の様子17日午後7時ごろ、館林市広内町の住宅の敷地内で、住人の男性から「敷地内に人の様な物体がある」と110番通報がありました。警察によりますと、警察官が現場にかけつけると、住宅の屋外に生後間もない男の赤ちゃんとみられる遺